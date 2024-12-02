ТАСС: в международный аэропорт Бишкека поступило сообщение о взрывном устройстве
Администрации международного аэропорта «Манас» в Бишкеке на электронную почту поступило анонимное сообщение о заложенном на его территории взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Собеседник агентства уточнил, что информация проверяется. Персонал и проходивших регистрацию пассажиров эвакуировать из здания не стали. Временно ограничен доступ в аэропорт для провожающих и встречающих лиц. Регистрация пассажиров продолжается, уточнил представитель аэропорта.
В ближайшее время ожидается отправка рейсов из Бишкека в Москву, Ташкент, Ош и прием самолетов из Москвы и Алма-Аты.
28 ноября самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом из Бангкока, приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после обнаружения на борту подозрительного предмета. При полете на борту был обнаружен предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Для проведения оперативных мероприятий к месту посадки самолета выдвинулись представители силовых ведомств. На борту воздушного судна находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, они не пострадали.