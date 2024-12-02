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ТАСС: в международный аэропорт Бишкека поступило сообщение о взрывном устройстве

Ведомости

Администрации международного аэропорта «Манас» в Бишкеке на электронную почту поступило анонимное сообщение о заложенном на его территории взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что информация проверяется. Персонал и проходивших регистрацию пассажиров эвакуировать из здания не стали. Временно ограничен доступ в аэропорт для провожающих и встречающих лиц. Регистрация пассажиров продолжается, уточнил представитель аэропорта.

В ближайшее время ожидается отправка рейсов из Бишкека в Москву, Ташкент, Ош и прием самолетов из Москвы и Алма-Аты.

28 ноября самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом из Бангкока, приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после обнаружения на борту подозрительного предмета. При полете на борту был обнаружен предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Для проведения оперативных мероприятий к месту посадки самолета выдвинулись представители силовых ведомств. На борту воздушного судна находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, они не пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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