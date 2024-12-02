ТАСС: в международный аэропорт Бишкека поступило сообщение о взрывном устройстве

28 ноября самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом из Бангкока, приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после обнаружения на борту подозрительного предмета. При полете на борту был обнаружен предмет, внешне напоминающий взрывное устройство. Для проведения оперативных мероприятий к месту посадки самолета выдвинулись представители силовых ведомств. На борту воздушного судна находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, они не пострадали.