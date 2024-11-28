Борт «Аэрофлота» приземлился в «Кольцово» из-за подозрительного предмета
Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Бангкока, приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после обнаружения на борту подозрительного предмета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
«В международном аэропорту "Кольцово" благополучно приземлился Airbus A330. На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Сейчас к месту посадки самолета выдвинулись пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщило, что сейчас сотрудники оперативных служб осматривают воздушное судно.
Airbus A330 выполнял рейс Бангкок – Екатеринбург. При полете на борту был обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство.
8 ноября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку во Владивостоке. Тогда аварийная посадка была совершена из-за технической неисправности.