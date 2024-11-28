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Борт «Аэрофлота» приземлился в «Кольцово» из-за подозрительного предмета

Ведомости

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Бангкока, приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» после обнаружения на борту подозрительного предмета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

«В международном аэропорту "Кольцово" благополучно приземлился Airbus A330. На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Сейчас к месту посадки самолета выдвинулись пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщило, что сейчас сотрудники оперативных служб осматривают воздушное судно.

Airbus A330 выполнял рейс Бангкок – Екатеринбург. При полете на борту был обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство.

8 ноября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку во Владивостоке. Тогда аварийная посадка была совершена из-за технической неисправности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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