Борт «Аэрофлота» приземлился в «Кольцово» из-за подозрительного предмета

Сейчас к месту посадки самолета выдвинулись пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб также сообщило, что сейчас сотрудники оперативных служб осматривают воздушное судно.