Росфинмониторинг внес в перечень террористов фигурантов дела о «Крокусе»

1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Медов, Аушев, Алиев и Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.