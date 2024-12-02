Росфинмониторинг внес в перечень террористов фигурантов дела о «Крокусе»
Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов, добавив туда девять фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокуса». Это следует из списка на сайте ведомства.
В реестр Росфинмониторинга попали Хаваж-Багаудин Алиев, Джабраил Аушев, Шахромджон Гадоев, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов, Зубайдулло Исмоилов, Сурхахи Хусейн Медов, Батыр Кулаев и Мустаким Солиев, уточняет ТАСС.
1 ноября «Коммерсантъ» сообщил о появлении новых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Ими являются уроженцы Ингушетии Медов, Аушев, Алиев и Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном обороте взрывных устройств.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.