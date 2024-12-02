Останкинский суд Москвы рассмотрит дело украинской телеведущей Янины Соколовской
Останкинский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, передает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.
В настоящий момент ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет на занятия определенными видами деятельности на срок до пяти лет по статье о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).
В сообщении говорится, что в отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она объявлена в международный розыск. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 г. публиковала посты в своем Telegram-канале, содержащие ложную информацию о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. Дело в отношении журналистки возбудили в июле прошлого года.
Соколовская родилась в 1971 г. на Украине. Она работала корреспондентом в украинских филиалах «Известий» и «Коммерсанта», писала материалы для «РИА Новости Украина» и участвовала в общественно-политических программах на телеканале «Россия». После начала военной операции покинула Россию.