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Останкинский суд Москвы рассмотрит дело украинской телеведущей Янины Соколовской

Ведомости

Останкинский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, передает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

В настоящий момент ей грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет на занятия определенными видами деятельности на срок до пяти лет по статье о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

В сообщении говорится, что в отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она объявлена в международный розыск. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 г. публиковала посты в своем Telegram-канале, содержащие ложную информацию о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. Дело в отношении журналистки возбудили в июле прошлого года.

Соколовская родилась в 1971 г. на Украине. Она работала корреспондентом в украинских филиалах «Известий» и «Коммерсанта», писала материалы для «РИА Новости Украина» и участвовала в общественно-политических программах на телеканале «Россия». После начала военной операции покинула Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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