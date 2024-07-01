Суд заочно приговорил Гордона к 14 годам заключения за призывы к терроризму
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ) к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
«Назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии общего режима», – постановил судья, добавив, что приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории России или его экстрадиции. Журналисту также запретили администрировать интернет-ресурсы на срок до трех лет.
Гордон обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
Росфинмониторинг внес журналиста в реестр террористов и экстремистов в апреле 2022 г. В том же году в сентябре Минфин включил его в реестр иноагентов. Гордон находится в розыске, его дело поступило в суд 2 июня. Уголовное дело возбудили в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.