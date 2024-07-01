Суд заочно приговорил Гордона к 14 годам заключения за призывы к терроризму

Росфинмониторинг внес журналиста в реестр террористов и экстремистов в апреле 2022 г. В том же году в сентябре Минфин включил его в реестр иноагентов. Гордон находится в розыске, его дело поступило в суд 2 июня. Уголовное дело возбудили в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.