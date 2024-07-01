Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд заочно приговорил Гордона к 14 годам заключения за призывы к терроризму

Ведомости

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ) к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии общего режима», – постановил судья, добавив, что приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории России или его экстрадиции. Журналисту также запретили администрировать интернет-ресурсы на срок до трех лет.

Гордон обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

Росфинмониторинг внес журналиста в реестр террористов и экстремистов в апреле 2022 г. В том же году в сентябре Минфин включил его в реестр иноагентов. Гордон находится в розыске, его дело поступило в суд 2 июня. Уголовное дело возбудили в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных