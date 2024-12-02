ТАСС: суды арестовали активы фигурантов дела биржи Cryptex
Суды Москвы наложили обеспечительные меры на активы и банковские счета в рамках расследования уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex. Фигуранты обвиняются в нелегальном извлечении дохода в размере нескольких миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, отмечает агентство. СК России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, утверждают в ведомстве. За 2023 г. оборот поступивших в сервисы преступного сообщества денежных средств превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб., сообщили в СК. В ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.
3 октября Замоскворецкий суд столицы поместил под домашний арест фигуранта дела о Cryptex Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. 4 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя биржи Сергея Иванова по тому же делу.
В рамках дела правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. В Москву было доставлено 96 фигурантов. В СК уточняли, что ряду фигурантов уже предъявлено обвинение по нескольким статьям.