ТАСС: суды арестовали активы фигурантов дела биржи Cryptex

Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, отмечает агентство. СК России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, утверждают в ведомстве. За 2023 г. оборот поступивших в сервисы преступного сообщества денежных средств превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб., сообщили в СК. В ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.