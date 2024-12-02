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ТАСС: суды арестовали активы фигурантов дела биржи Cryptex

Ведомости

Суды Москвы наложили обеспечительные меры на активы и банковские счета в рамках расследования уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex. Фигуранты обвиняются в нелегальном извлечении дохода в размере нескольких миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, отмечает агентство. СК России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, утверждают в ведомстве. За 2023 г. оборот поступивших в сервисы преступного сообщества денежных средств превысил 112 млрд руб., а доход фигурантов составил 3,7 млрд руб., сообщили в СК. В ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex изъято 1,5 млрд руб.

3 октября Замоскворецкий суд столицы поместил под домашний арест фигуранта дела о Cryptex Александра Терещенко. Он также подозревается в организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. 4 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя биржи Сергея Иванова по тому же делу.

В рамках дела правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 субъектах России. В Москву было доставлено 96 фигурантов. В СК уточняли, что ряду фигурантов уже предъявлено обвинение по нескольким статьям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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