ЦБ: нетто-взносы на брокерские счета достигли максимума с конца 2021 года

ЦБ: нетто-взносы на брокерские счета достигли максимума с конца 2021 годаКлиенты внесли на брокерские счета 476 млрд рублей в III квартале
По итогам III квартала 2024 г. общий объем активов физических лиц у брокеров вырос с 9,4 трлн до 9,6 трлн руб. Нетто-взносы физлиц за отчетный период были максимальными с конца 2021 г. и составили 476 млрд руб., говорится в отчете Банка России.
Средний размер инвестиционного портфеля остался на уровне 2 млн руб. Как отмечает ЦБ, основной объем новых вложений обеспечили квалифицированные инвесторы, в том числе состоятельные. Количество и объем активов инвесторов с портфелем от 100 млн руб. увеличились, тогда как в категории от 100 000 до 1 млн руб. наблюдался отток клиентов и их активов. По версии регулятора, это могло произойти на фоне повышенной привлекательности банковских депозитов в условиях высоких процентных ставок. Наибольшей популярностью среди инвесторов продолжили пользоваться паи биржевых фондов денежного рынка.
Как следует из статистики, активность клиентов на фондовом рынке оставалась высокой, тогда как на валютном рынке продолжала снижаться. Сделки на фондовом рынке Мосбиржи заключали в среднем 3,8 млн лиц ежемесячно, а на валютном рынке – 100 000 лиц. Для сравнения: в предыдущем квартале на фондовом рынке количество клиентов достигало 3,7 млн, а на валютном – почти в два раза больше, 200 000. 12 июня Мосбиржа объявила, что прекращает торги долларом и евро из-за санкций со стороны минфина США.
Интерес российских инвесторов-физлиц к первичному публичному предложению (IPO) акций также снизился, но повысился в секторе облигаций с плавающей ставкой эмитентов из цветной металлургии, нефтегазовой, строительной, лизинговой и других отраслей. Как отмечает регулятор, в III квартале было проведено три IPO и всего одно SPO на сумму 18 млрд руб., тогда как в прошлом квартале суммарно семь размещений на 53 млрд руб. Около 20% от общего объема выкупили физические лица, прежде всего со стажем инвестирования более года.
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – это процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком фактически на один день. Эта ставка рссчитывается каждый день, как среднее значение сделок 35 крупнейших банков. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В частности, эта ставка применяется при расчете купона по облигациям с плавающей ставкой (флоатеры). Значение RUONIA, как правило, близко к значению ключевой ставки ЦБ. Если RUONIA выше, это означает наличие денег для кредитования в банковской системе, если ниже – дефицит.
Рост процентных ставок и выпуск замещающих облигаций в 2024 г. привели к изменению структуры вложений физических лиц в облигации: значительно снизилась доля облигаций иностранных эмитентов и квазинерезидентов, учитываемых в зарубежной инфраструктуре, при росте доли облигаций резидентов. Но и среди облигаций резидентов сократилась доля гособлигаций и увеличилась доля корпоративных облигаций, в том числе с плавающей ставкой (флоатеров). Общий объем вложений розничных инвесторов в бонды за девять месяцев текущего года уменьшился с 4,2 трлн до 4,1 трлн руб., а объем вложений в облигации резидентов вырос с 3,2 трлн до 3,4 трлн руб. Доля флоатеров в целом по портфелям физических лиц выросла более чем вдвое – с 4 до 9% за девять месяцев. Доля флоатеров, привязанных к ключевой ставке, увеличилась с 39 до 63% за счет сокращения доли бумаг, привязанных к RUONIA. По версии ЦБ, это связано с тем, что ключевая ставка – более понятный индикатор для инвесторов, а ее значения систематически превышали значения RUONIA на фоне структурного профицита ликвидности.
В заключение Банк России сообщает, что медианный показатель рентабельности большинства брокеров – некредитных финансовых организаций (НФО) снизился, а доля убыточных компаний выросла. Доходы брокеров – НФО за девять месяцев 2024 г. выросли в 1,9 раза до 135 млрд руб. В основном это доходы от операций репо, отмечает ЦБ. Вместе с тем процентные расходы выросли в 4,1 раза до 60 млрд руб.