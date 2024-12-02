ЦБ: нетто-взносы на брокерские счета достигли максимума с конца 2021 года

Рост процентных ставок и выпуск замещающих облигаций в 2024 г. привели к изменению структуры вложений физических лиц в облигации: значительно снизилась доля облигаций иностранных эмитентов и квазинерезидентов, учитываемых в зарубежной инфраструктуре, при росте доли облигаций резидентов. Но и среди облигаций резидентов сократилась доля гособлигаций и увеличилась доля корпоративных облигаций, в том числе с плавающей ставкой (флоатеров). Общий объем вложений розничных инвесторов в бонды за девять месяцев текущего года уменьшился с 4,2 трлн до 4,1 трлн руб., а объем вложений в облигации резидентов вырос с 3,2 трлн до 3,4 трлн руб. Доля флоатеров в целом по портфелям физических лиц выросла более чем вдвое – с 4 до 9% за девять месяцев. Доля флоатеров, привязанных к ключевой ставке, увеличилась с 39 до 63% за счет сокращения доли бумаг, привязанных к RUONIA. По версии ЦБ, это связано с тем, что ключевая ставка – более понятный индикатор для инвесторов, а ее значения систематически превышали значения RUONIA на фоне структурного профицита ликвидности.