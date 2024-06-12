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Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня из-за санкций

Ведомости

Московская биржа в связи введением санкций США не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня, сообщается на сайте площадки.

Отмечается, что Мосбиржа обладает необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главной задачей площадки является обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками.

«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», – говорится в сообщении.

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.

Ограничения затронули Московскую биржу, страховую компанию «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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