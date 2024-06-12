Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня из-за санкций
Московская биржа в связи введением санкций США не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня, сообщается на сайте площадки.
Отмечается, что Мосбиржа обладает необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главной задачей площадки является обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками.
«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», – говорится в сообщении.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.
Ограничения затронули Московскую биржу, страховую компанию «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.