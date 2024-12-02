Путин: некоторые коллеги предлагали построить рынок и казино на месте «Сириуса»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными в Ново-Огарево рассказал, что «некоторые коллеги» раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр «Сириус».
По словам президента, на основных площадях «Сириуса» где находятся лаборатории и научные центры, ранее предлагалось сделать рынок. «И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть. Но потом все таки решили – нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте», – сообщил Путин.
В ходе Конгресса молодых ученых Путин, услышав название сессии «Деньги есть, но вы учитесь», также вспомнил о скором прибытии на мероприятие зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Название сессии отсылает к фразе, которую приписывают Медведеву: «Денег нет, но вы держитесь». В 2016 г. в ходе поездки в Феодосию Медведев, возглавлявший тогда правительство России, отвечал на жалобы о пенсиях со стороны крымчан и сказал им: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения».