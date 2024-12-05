Три летевших из России самолета Uzbekistan Airways сменили маршрут
Почти одновременно три самолета компании Uzbekistan Airways, которые отправлялись из России за границу, изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. О смене курса сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.
4 декабря самолеты, которые летели из Санкт-Петербурга в Термез и из Уфы в Наманган, внезапно сменили маршруты и совершили посадку в другом месте. 5 декабря подобная ситуация произошла и на рейсе из Москвы в Навои.
По данным пресс-службы, самолеты курсом Санкт-Петербург – Термез и Москва – Навои приземлились в Самарканде, а Уфа – Наманган – в Ташкенте.
Причиной незапланированной посадки объявляют погодные условия. На всех направлениях пилоты успешно приземлялись на других аэродромах, передает пресс-служба.
В ноябре самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира.