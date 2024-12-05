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Три летевших из России самолета Uzbekistan Airways сменили маршрут

Ведомости

Почти одновременно три самолета компании Uzbekistan Airways, которые отправлялись из России за границу, изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. О смене курса сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.

4 декабря самолеты, которые летели из Санкт-Петербурга в Термез и из Уфы в Наманган, внезапно сменили маршруты и совершили посадку в другом месте. 5 декабря подобная ситуация произошла и на рейсе из Москвы в Навои.

По данным пресс-службы, самолеты курсом Санкт-Петербург – Термез и Москва – Навои приземлились в Самарканде, а Уфа – Наманган – в Ташкенте.

Причиной незапланированной посадки объявляют погодные условия. На всех направлениях пилоты успешно приземлялись на других аэродромах, передает пресс-служба.

В ноябре самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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