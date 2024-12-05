Фигуранты дела о хищении с «Пушкинских карт» получили до шести лет колонии
Басманный суд Москвы признал виновными Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова по делу о хищении с «Пушкинских карт» и назначил им сроки от четырех до шести лет лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, фигуранты незаконно получили с программы для льготной покупки билетов в музеи и театры 200 млн руб. В качестве организаторов культурных мероприятий они арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов, а затем предлагали владельцам «Пушкинских карт» приобрести билеты на мероприятия, но не посещать их. При этом объем продаваемых билетов многократно превышал зрительскую вместимость площадок.
Оплата билетов возмещалась из бюджета по программе «Пушкинская карта», а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за вознаграждение.
Якубов, Гурбанов и Сафонов признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки шесть лет, четыре года и пять лет соответственно с отбыванием в исправительных колониях общего режима.
Суд также частично удовлетворил гражданские иски Минкультуры – на 181 млн руб. и «Почта банка», выпустившего карты, на 22,85 млн руб. солидарно, сообщает ТАСС.
Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в марте прошлого года. А уже в конце мая 2023 г. «Ведомости» писали о задержании бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой, которое было связано с расследованием хищения при реализации проекта «Пушкинская карта». В апреле Тверской суд Москвы признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима с запретом занимать должность на госслужбе в течение двух лет. В ноябре Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.