Фигуранты дела о хищении с «Пушкинских карт» получили до шести лет колонии

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в марте прошлого года. А уже в конце мая 2023 г. «Ведомости» писали о задержании бывшего замминистра культуры Ольги Яриловой, которое было связано с расследованием хищения при реализации проекта «Пушкинская карта». В апреле Тверской суд Москвы признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима с запретом занимать должность на госслужбе в течение двух лет. В ноябре Мосгорсуд оставил в силе этот приговор.