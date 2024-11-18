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Мосгорсуд оставил в силе семилетний приговор экс-замминистра Яриловой

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой, осужденной на семь лет колонии по ст. 285 УК РФ (о превышении полномочий), передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в кассации, заявил адвокат.

Также она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения, сообщала защита. В мае 2023 г. Ярилова признала вину и начала сотрудничать со следствием, писал ТАСС. Но в дальнейшем она поменяла адвоката и изменила линию защиты.

25 апреля Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной. По версии следствия, экс-замминистра необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинская карта», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Ярилова не санкционировала это исключение. Защита настаивала, что чиновница и не должна была исключать выставку из программы, поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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