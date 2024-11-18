Мосгорсуд оставил в силе семилетний приговор экс-замминистра Яриловой

25 апреля Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной. По версии следствия, экс-замминистра необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинская карта», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Ярилова не санкционировала это исключение. Защита настаивала, что чиновница и не должна была исключать выставку из программы, поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями.