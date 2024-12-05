Пискарев сравнил события в Тбилиси с митингами в Москве 2019 года
Технологии координации протестных акций в грузинском Тбилиси схожи с «манипулированием людьми в Москве в 2019 г.», заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
«Внимательно изучив события в Тбилиси, комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 г.», – сказал он, его слова привела пресс-служба думской комиссии.
В Грузии были замечены и «лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны», рассказал депутат. По его словам, они занимаются в Грузии «привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций».
«В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа», – считает он.
Московские митинги проходили с июля по ноябрь 2019 г. Акции протеста были связаны с недопуском ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей.
«Ведомости» со ссылкой на данные Управления судебного департамента по Москве писали в марте 2020 г., что столичная полиция и суды в 2019 г. побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в 2019 г. почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.
Массовые протесты в Грузии начались в ноябре 2024 г., после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции у парламента впоследствии переросли в массовые беспорядки. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным Visioner, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ используют камни и пиротехнику.