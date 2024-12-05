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Пискарев сравнил события в Тбилиси с митингами в Москве 2019 года

Ведомости

Технологии координации протестных акций в грузинском Тбилиси схожи с «манипулированием людьми в Москве в 2019 г.», заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Внимательно изучив события в Тбилиси, комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 г.», – сказал он, его слова привела пресс-служба думской комиссии.

В Грузии были замечены и «лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны», рассказал депутат. По его словам, они занимаются в Грузии «привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций».

«В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа», – считает он.

Московские митинги проходили с июля по ноябрь 2019 г. Акции протеста были связаны с недопуском ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей.

«Ведомости» со ссылкой на данные Управления судебного департамента по Москве писали в марте 2020 г., что столичная полиция и суды в 2019 г. побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в 2019 г. почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.

Массовые протесты в Грузии начались в ноябре 2024 г., после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Мирные акции у парламента впоследствии переросли в массовые беспорядки. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным Visioner, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ используют камни и пиротехнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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