Пискарев сравнил события в Тбилиси с митингами в Москве 2019 года

«Ведомости» со ссылкой на данные Управления судебного департамента по Москве писали в марте 2020 г., что столичная полиция и суды в 2019 г. побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в 2019 г. почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.