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Прокуратура начала проверку сообщений о просмотре пилотом гонок во время полета

Ведомости

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку сообщений о том, что пилот рейса Южно-Сахалинск – Новосибирск авиакомпании S7 смотрел гонки при посадке самолета в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 2 декабря 2024 г. по маршруту Южно-Сахалинск – Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будут оценены действия пилота и эксплуатанта самолета. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

По даннымРБК, авиакомпания S7 также начала проверку сообщений о нарушениях во время полета. Авиаперевозчик сообщил, что согласно правилам «стерильной кабины» во время самых ответственных этапов полета, которые «проходят на высоте до 3000 м», в кабине пилотов запрещены любые посторонние действия или разговоры.

10 октября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что пилот S7 смотрел гонки во время посадки самолета в Новосибирске. Было опубликовано фото из кабины Airbus A32. По данным Telegram-канала, ранее это фото появилось в паблике, посвященном «Формуле-1». После оно было удалено, но успело распространиться среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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