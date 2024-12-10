Прокуратура начала проверку сообщений о просмотре пилотом гонок во время полета
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку сообщений о том, что пилот рейса Южно-Сахалинск – Новосибирск авиакомпании S7 смотрел гонки при посадке самолета в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 2 декабря 2024 г. по маршруту Южно-Сахалинск – Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будут оценены действия пилота и эксплуатанта самолета. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.
По даннымРБК, авиакомпания S7 также начала проверку сообщений о нарушениях во время полета. Авиаперевозчик сообщил, что согласно правилам «стерильной кабины» во время самых ответственных этапов полета, которые «проходят на высоте до 3000 м», в кабине пилотов запрещены любые посторонние действия или разговоры.
10 октября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что пилот S7 смотрел гонки во время посадки самолета в Новосибирске. Было опубликовано фото из кабины Airbus A32. По данным Telegram-канала, ранее это фото появилось в паблике, посвященном «Формуле-1». После оно было удалено, но успело распространиться среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов.