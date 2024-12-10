Прокуратура начала проверку сообщений о просмотре пилотом гонок во время полета

10 октября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что пилот S7 смотрел гонки во время посадки самолета в Новосибирске. Было опубликовано фото из кабины Airbus A32. По данным Telegram-канала, ранее это фото появилось в паблике, посвященном «Формуле-1». После оно было удалено, но успело распространиться среди сотрудников авиакомпаний и аэропортов.