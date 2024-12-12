Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Украинского командира заочно приговорили к 24 годам за удары по регионам РФ

Ведомости

Суд заочно приговорил командира отдельного центра специальных операций «Запад» вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Матвиишина к 24 годам лишения свободы за теракты в России, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, в 2022 г. украинский офицер, находясь на позициях подразделения в Черниговской и Сумской областях Украины, отдавал незаконные приказы об атаках на Курскую и Брянскую области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывными устройствами. В результате ударов были ранены как минимум 12 человек.

Матвиишин признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Из 24 лет, назначенных командиру ВСУ, пять лет он проведет в тюрьме, остальные 19 – в колонии строгого режима. Офицер объявлен в международный розыск.

3 декабря СК сообщил, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил военнослужащего украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Игоря Иванюка к 24,5 года в колонии строгого режима по делу об убийстве в Мариуполе. По данным следствия, весной 2022 г. Иванюк увидел возле жилого дома мужчину выстрелил из автомата ему в голову «по мотивам политической и идеологической ненависти»

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных