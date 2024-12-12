Украинского командира заочно приговорили к 24 годам за удары по регионам РФ
Суд заочно приговорил командира отдельного центра специальных операций «Запад» вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Матвиишина к 24 годам лишения свободы за теракты в России, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следствия, в 2022 г. украинский офицер, находясь на позициях подразделения в Черниговской и Сумской областях Украины, отдавал незаконные приказы об атаках на Курскую и Брянскую области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывными устройствами. В результате ударов были ранены как минимум 12 человек.
Матвиишин признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Из 24 лет, назначенных командиру ВСУ, пять лет он проведет в тюрьме, остальные 19 – в колонии строгого режима. Офицер объявлен в международный розыск.
3 декабря СК сообщил, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил военнослужащего украинского батальона «Азов»