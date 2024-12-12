Украинского командира заочно приговорили к 24 годам за удары по регионам РФ

3 декабря СК сообщил, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил военнослужащего украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Игоря Иванюка к 24,5 года в колонии строгого режима по делу об убийстве в Мариуполе. По данным следствия, весной 2022 г. Иванюк увидел возле жилого дома мужчину выстрелил из автомата ему в голову «по мотивам политической и идеологической ненависти»