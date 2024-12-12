Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Главный инвестор ФК «Химки» заключен под домашний арест по делу о мошенничестве

Ведомости

Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения главному инвестору футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову в виде заключения под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере). Срок его домашнего ареста составил 1 месяц 18 суток.

По версии следствия, Садыгов и его сообщники заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками, и «обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере».

ТАСС также сообщил, что следователи задержали пятерых бизнесменов в рамках этого дела, всем им вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

Среди задержанных также числятся учредитель компании РМ Ольга Данилова, учредитель компании «Союздорстрой» Елена Оширова и гендиректор компании «МТУ «Сатурн» Артем Сусликов. Всех фигурантов следствие просило арестовать, однако стало известно, что Головинский суд Москвы отказался отправлять в СИЗО Вашунина, Юсупова и Данилову.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных