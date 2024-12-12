Главный инвестор ФК «Химки» заключен под домашний арест по делу о мошенничестве

По версии следствия, Садыгов и его сообщники заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками, и «обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере».