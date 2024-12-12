Главный инвестор ФК «Химки» заключен под домашний арест по делу о мошенничестве
Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения главному инвестору футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову в виде заключения под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере). Срок его домашнего ареста составил 1 месяц 18 суток.
По версии следствия, Садыгов и его сообщники заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками, и «обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере».
ТАСС также сообщил, что следователи задержали пятерых бизнесменов в рамках этого дела, всем им вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.
Среди задержанных также числятся учредитель компании РМ Ольга Данилова, учредитель компании «Союздорстрой» Елена Оширова и гендиректор компании «МТУ «Сатурн» Артем Сусликов. Всех фигурантов следствие просило арестовать, однако стало известно, что Головинский суд Москвы отказался отправлять в СИЗО Вашунина, Юсупова и Данилову.