РЖД введет новые правила перевозки животных в поездах с 2025 года
Новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования начнут действовать с 1 января 2025 г., сообщил заместитель гендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») Станислав Зотин.
«Раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», – сказал он на форуме «PRO//Движение» (цитата по ТАСС).
С января следующего года оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе, уточнил Зотин.
В начале 2024 г. в России начали обсуждать правила перевозки животных в поездах после инцидента с котом Твиксом. 20 января кота, которого 11 января проводница поезда выбросила из вагона во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Это произошло после того, как ночью кот смог выбраться из переноски хозяина, пошел гулять по вагону и пропал.
30 января в ФПК сообщили, что изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных. Если обнаружить владельца животного не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала. 7 февраля заместитель гендиректора компании РЖД Иван Колесников сообщил, что компания намерена запретить проводникам всех пригородных электропоездов высаживать животных без хозяев.