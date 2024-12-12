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РЖД введет новые правила перевозки животных в поездах с 2025 года

Ведомости

Новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования начнут действовать с 1 января 2025 г., сообщил заместитель гендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») Станислав Зотин.

«Раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», – сказал он на форуме «PRO//Движение» (цитата по ТАСС).

С января следующего года оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе, уточнил Зотин.

В начале 2024 г. в России начали обсуждать правила перевозки животных в поездах после инцидента с котом Твиксом. 20 января кота, которого 11 января проводница поезда выбросила из вагона во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Это произошло после того, как ночью кот смог выбраться из переноски хозяина, пошел гулять по вагону и пропал.

30 января в ФПК сообщили, что изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных. Если обнаружить владельца животного не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала. 7 февраля заместитель гендиректора компании РЖД Иван Колесников сообщил, что компания намерена запретить проводникам всех пригородных электропоездов высаживать животных без хозяев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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