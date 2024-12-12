РЖД введет новые правила перевозки животных в поездах с 2025 года

В начале 2024 г. в России начали обсуждать правила перевозки животных в поездах после инцидента с котом Твиксом. 20 января кота, которого 11 января проводница поезда выбросила из вагона во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Это произошло после того, как ночью кот смог выбраться из переноски хозяина, пошел гулять по вагону и пропал.