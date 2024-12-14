Мосгорсуд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России
Московский городской суд признал законным решение Тверского суда об административном штрафе блогера Анастасии Ивлеевой на 50 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России, передает ТАСС.
25 апреля Тверской суд признал Ивлееву виновной по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 50 000 руб. Это максимальное наказание для физлица по статье. «РИА Новости» писало, что причиной стал пост блогера в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации.
Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения.
Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой 27 июня, передавало «РИА Новости». 16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщали, что долг блогера и телеведущей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб.
22 июля стало известно, что Ивлеева выплатила 11,3 млн руб. долга по налогам после того, как ФССП России наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры, нескольких земельных участков и автомобиля Lamborghini.