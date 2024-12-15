Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

«В Москве первые два дня продолжатся снегопады, и будут ветреными, а по температуре довольно однообразными – днем 0…-2°. Со среды начнется похолодание, днем уже -4…-6°, а в ночь на четверг -13…-15° – это будет самая низкая температура предстоящей недели», – написал он в своем Telegram-канале.