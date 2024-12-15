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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Ведомости

Снегопады и резкое похолодание ожидаются в Москве на следующей неделе, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве первые два дня продолжатся снегопады, и будут ветреными, а по температуре довольно однообразными – днем 0…-2°. Со среды начнется похолодание, днем уже -4…-6°, а в ночь на четверг -13…-15° – это будет самая низкая температура предстоящей недели», – написал он в своем Telegram-канале.

«В Москве вся неделя пройдет на пониженном фоне атмосферного давления, которое будет колебаться в диапазоне 729-741 мм рт. ст.», – добавил синоптик.

Днем 19 декабря в столице прогнозируется до трех градусов мороза, из-за потепления образуются ледяные дожди и гололеды. В пятницу и вовсе ожидается +1…+3 градуса тепла, выше нуля столбики термометров покажут и днем в субботу, прогнозирует Леус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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