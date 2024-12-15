Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Снегопады и резкое похолодание ожидаются в Москве на следующей неделе, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве первые два дня продолжатся снегопады, и будут ветреными, а по температуре довольно однообразными – днем 0…-2°. Со среды начнется похолодание, днем уже -4…-6°, а в ночь на четверг -13…-15° – это будет самая низкая температура предстоящей недели», – написал он в своем Telegram-канале.
«В Москве вся неделя пройдет на пониженном фоне атмосферного давления, которое будет колебаться в диапазоне 729-741 мм рт. ст.», – добавил синоптик.
Днем 19 декабря в столице прогнозируется до трех градусов мороза, из-за потепления образуются ледяные дожди и гололеды. В пятницу и вовсе ожидается +1…+3 градуса тепла, выше нуля столбики термометров покажут и днем в субботу, прогнозирует Леус.