В Казани зафиксировали восемь прилетов БПЛА на жилые дома и предприятие

По предварительным данным, в результате атак погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях, добавили в пресс-службе. Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, «где это было необходимо в целях безопасности». По данным властей, учеников проводили на время в подвалы.