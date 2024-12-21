В Казани зафиксировали восемь прилетов БПЛА на жилые дома и предприятие
Восемь прилетов беспилотников зафиксировано в Казани, шесть из них атаковали жилой массив, сообщила пресс-служба главы республики во «В контакте».
«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив», – говорится в сообщении со ссылкой на данные оперштаба.
По предварительным данным, в результате атак погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях, добавили в пресс-службе. Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, «где это было необходимо в целях безопасности». По данным властей, учеников проводили на время в подвалы.
️По решению главы республики в Татарстане в целях обеспечения безопасности в ближайшие в выходные, 21 и 22 декабря, отменены все массовые мероприятия, предупредили власти.
Украинские беспилотники атаковали утром 21 декабря жилые дома в нескольких районах Казани. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием. Аэропорты Казани и Ижевска на фоне атак временно приостановили работу.