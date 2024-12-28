Умерла звезда «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли актриса Оливия Хасси

После дебюта в постановке «Пикник мисс Джин Броуди» в Вест-Энде, где Хасси сыграла вместе с Ванессой Редгрейв, Хасси пригласили на главную роль в экранизации «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Ей было всего 15 лет, когда ее утвердили на роль, и 16 во время съемок. Фильм вывел Хасси вместе с партнером по съемкам Леонардом Уайтингом на мировую арену. Фильм стал популярным благодаря тому, что в нем были задействованы актеры, близкие по возрасту к реальным персонажам, что было редкостью в то время. В 1969 г. каждый из них был номинирован на премию «Золотой глобус» как самый многообещающий новичок, а сам фильм Дзеффирелли получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру.