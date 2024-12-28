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Умерла звезда «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли актриса Оливия Хасси

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Оливия Хасси Эйсли, британо-аргентинская актриса, прославившаяся в подростковом возрасте, сыграв Джульетту в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 г., скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Режиссер Марк Уэстис сообщил, что Хасси умерла от онкологического заболевания. В 2008 г. у нее диагностировали рак молочной железы, в 2018 г. случился рецидив.

После дебюта в постановке «Пикник мисс Джин Броуди» в Вест-Энде, где Хасси сыграла вместе с Ванессой Редгрейв, Хасси пригласили на главную роль в экранизации «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Ей было всего 15 лет, когда ее утвердили на роль, и 16 во время съемок. Фильм вывел Хасси вместе с партнером по съемкам Леонардом Уайтингом на мировую арену. Фильм стал популярным благодаря тому, что в нем были задействованы актеры, близкие по возрасту к реальным персонажам, что было редкостью в то время. В 1969 г. каждый из них был номинирован на премию «Золотой глобус» как самый многообещающий новичок, а сам фильм Дзеффирелли получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру.

В 1974 г. Хасси получила главную роль в фильме ужасов Боба Кларка «Черное Рождество», который сейчас считается родоначальником жанра слэшер. Актриса также снялась в экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» 1978 г. с Питером Устиновым в роли Эркюля Пуаро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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