Умерла звезда «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли актриса Оливия Хасси
Оливия Хасси Эйсли, британо-аргентинская актриса, прославившаяся в подростковом возрасте, сыграв Джульетту в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 г., скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает Variety.
Режиссер Марк Уэстис сообщил, что Хасси умерла от онкологического заболевания. В 2008 г. у нее диагностировали рак молочной железы, в 2018 г. случился рецидив.
После дебюта в постановке «Пикник мисс Джин Броуди» в Вест-Энде, где Хасси сыграла вместе с Ванессой Редгрейв, Хасси пригласили на главную роль в экранизации «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Ей было всего 15 лет, когда ее утвердили на роль, и 16 во время съемок. Фильм вывел Хасси вместе с партнером по съемкам Леонардом Уайтингом на мировую арену. Фильм стал популярным благодаря тому, что в нем были задействованы актеры, близкие по возрасту к реальным персонажам, что было редкостью в то время. В 1969 г. каждый из них был номинирован на премию «Золотой глобус» как самый многообещающий новичок, а сам фильм Дзеффирелли получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру.
В 1974 г. Хасси получила главную роль в фильме ужасов Боба Кларка «Черное Рождество», который сейчас считается родоначальником жанра слэшер. Актриса также снялась в экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» 1978 г. с Питером Устиновым в роли Эркюля Пуаро.