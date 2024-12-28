Путин подписал декриминализирующий работу врачей закон

Документ вносит изменения в ст. 238 Уголовного кодекса (УК) РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она дополняется примечанием, согласно которому действие статьи не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи.