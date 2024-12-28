Путин подписал декриминализирующий работу врачей закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ вносит изменения в ст. 238 Уголовного кодекса (УК) РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она дополняется примечанием, согласно которому действие статьи не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи.
Депутаты Госудумы приняли законопроект, декриминализирующий работу врачей, 17 декабря. Инициатива была одобрена Советом Федерации 20 декабря.