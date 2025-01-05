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У осужденного экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

Ведомости

Началась конфискация имущества у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого год назад суд приговорил к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Долги экс-губернатора составляют более 8,4 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, производство по конфискации имущества возбудили в конце ноября 2024 г. В доход государства  по решению суда должны быть обращены деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, следует из документов. Общая стоимость часов превышает 9,6 млн руб. 

Производство о взыскании более 8,1 млрд руб. было возбуждено в августе прошлого года, узнало «РИА Новости». Имущество Белозерцева арестовали в 2021 г., а с 2022 г. приставы взыскивают в счет государства долг более чем на 242 млн руб.

Измайловский районный суд Москвы в январе 2024 г. приговорил экс-главу Пензенской области Белозерцева к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Вместе с ним на 11 лет был осужден экс-сенатор и председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 г. Шпигель с сообщниками передали Белозерцеву более чем 30 млн руб.

В январе 2024 г. суд частично удовлетворил исковые требования к Шпигелю об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Ответчиком по иску был заявлен в том числе Белозерцев. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г. Он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) с минздравом региона было заключено более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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