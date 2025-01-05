У осужденного экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
Началась конфискация имущества у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого год назад суд приговорил к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Долги экс-губернатора составляют более 8,4 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, производство по конфискации имущества возбудили в конце ноября 2024 г. В доход государства по решению суда должны быть обращены деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, следует из документов. Общая стоимость часов превышает 9,6 млн руб.
Производство о взыскании более 8,1 млрд руб. было возбуждено в августе прошлого года, узнало «РИА Новости». Имущество Белозерцева арестовали в 2021 г., а с 2022 г. приставы взыскивают в счет государства долг более чем на 242 млн руб.
Измайловский районный суд Москвы в январе 2024 г. приговорил экс-главу Пензенской области Белозерцева к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Вместе с ним на 11 лет был осужден экс-сенатор и председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 г. Шпигель с сообщниками передали Белозерцеву более чем 30 млн руб.
В январе 2024 г. суд частично удовлетворил исковые требования к Шпигелю об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Ответчиком по иску был заявлен в том числе Белозерцев. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г. Он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) с минздравом региона было заключено более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.