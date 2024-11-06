Бизнесмен Борис Шпигель не будет отбывать срок в колонии из-за болезни

История «Биотэка»

Группа «Биотэк» была основана в 1991 г. Борисом Шпигелем. После ареста Шпигеля и его жены в 2021 г. ситуация в компаниях группы начала ухудшаться. Например, выручка ООО «Биотэк» с 2020 по 2021 г. снизилась с 32 млрд до 12 млрд руб. Чистый убыток компании по итогам 2021 г. составил 1,6 млрд руб. (против выручки в 1 млрд руб. в 2020 г.). В итоге в марте 2023 г. активы Евгении Шпигель – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация», ООО «Биодез» – перешли в доверительное управление владельцу сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому. Связаться с ним не удалось.

В 2014 г., согласно базе «СПАРК-Интерфакс», 77% в уставном капитале компании «Биотэк» были переписаны на имя Евгении Шпигель. Оставшиеся 23% в уставном капитале принадлежали АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибуторская корпорация «Биотэк», которое в январе 2021 г. тоже полностью перешло во владение Евгении Шпигель. Таким образом, с этого момента все основные активы группы по бумагам принадлежат жене предпринимателя.