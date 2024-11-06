Бизнесмен Борис Шпигель не будет отбывать срок в колонии из-за болезни

Бизнесмен Борис Шпигель не будет отбывать срок в колонии из-за болезниПриговоренный к лишению свободы на 11 лет бизнесмен госпитализируется в больницу на свободе
Преображенский суд Москвы принял решение об освобождении от наказания экс-председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля. В январе он был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн руб. вместе с бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым (12 лет).
Сторона защиты после приговора обратилась в суд с просьбой об освобождении Шпигеля, собрав необходимые медицинские заключения о том, что он не может отбывать наказание в колонии. Рассмотрение дела в Преображенском суде проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за необходимости сохранения медицинской тайны. Представитель прокуратуры поддержал позицию адвокатов.
С момента ареста весной 2021 г. защитники бизнесмена неоднократно заявляли об ухудшении его здоровья и угрозе смерти в условиях изолятора. Сам Шпигель после оглашения обвинительного приговора назвал его «смертным». В мае вступил в силу закон о немедленном исполнении постановления суда об освобождении из исправительного учреждения тяжелобольных осужденных, даже если постановление еще не вступило в законную силу. Шпигель уже покинул больницу «Матросской Тишины» и госпитализируется в другое медучреждение, сказал «Ведомостям» его адвокат.
С момента, когда комиссия признала у Шпигеля наличие заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, прошло почти два месяца, отмечает член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Необходимо законодательно закрепить, что суд должен принимать решения об освобождении осужденных от отбывания наказания в таких случаях в течение трех рабочих дней с момента получения медицинского заключения.
Вместе со Шпигелем и Белозерцевым на сроки от пяти до 8,5 года колонии были осуждены супруга бизнесмена Евгения Шпигель, гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков по статьям о получении, даче и посредничестве во взятке (вину никто из них не признал). Процесс в Измайловском суде проходил не совсем обычно: уголовное дело с марта 2023 г. рассматривалось в стенах следственного изолятора «Матросская Тишина» на выездных заседаниях в связи с критическим состоянием Шпигеля – его не могли доставлять на заседания в суд.
История «Биотэка»
Группа «Биотэк» была основана в 1991 г. Борисом Шпигелем. После ареста Шпигеля и его жены в 2021 г. ситуация в компаниях группы начала ухудшаться. Например, выручка ООО «Биотэк» с 2020 по 2021 г. снизилась с 32 млрд до 12 млрд руб. Чистый убыток компании по итогам 2021 г. составил 1,6 млрд руб. (против выручки в 1 млрд руб. в 2020 г.). В итоге в марте 2023 г. активы Евгении Шпигель – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация», ООО «Биодез» – перешли в доверительное управление владельцу сети «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому. Связаться с ним не удалось.
В 2014 г., согласно базе «СПАРК-Интерфакс», 77% в уставном капитале компании «Биотэк» были переписаны на имя Евгении Шпигель. Оставшиеся 23% в уставном капитале принадлежали АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибуторская корпорация «Биотэк», которое в январе 2021 г. тоже полностью перешло во владение Евгении Шпигель. Таким образом, с этого момента все основные активы группы по бумагам принадлежат жене предпринимателя.
По версии следствия, с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.
Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигурантов на сумму около 2 млрд руб. Под арестом также находится более 3000 редких произведений искусства, которые были изъяты у Шпигеля. В ноябре 2023 г. прокуратура обратилась с гражданским иском о взыскании 9,9 млрд руб. с Белозерцева и Шпигеля в доход государства как полученных в результате коррупционной схемы (сумма контрактов компании с минздравом Пензенской области за шесть лет). Иск надзорного ведомства был удовлетворен частично: суд взыскал 8,2 млрд руб.