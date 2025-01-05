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В Нью-Йорке утвердили платный въезд в Манхэттен в часы пик

Ведомости

В Нью-Йорке 5 января вступают в силу новые правила въезда автомобилей в район Манхэттен, в часы пик большинство автомобилей будут платить $9 за въезд, передает Bloomberg.

Инициатива, направленная  на сокращение трафика и улучшение качества воздуха, впервые была предложена еще в 2007 г., после этого она «прошла долгий и мучительный путь». С идеей ввести платный въезд выступил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. После разработки необходимых законов концепция предложения была одобрена в 2019 г., затем необходимо было создать структуру взимания платы, напоминает Bloomberg. 

«Тарифы должны были быть достаточно высокими, чтобы отбить охоту ездить и перевести автомобилистов на общественный транспорт, но не настолько обременительными, чтобы парализовать местный бизнес и экономику в целом», – говорится в статье.

В июне 2024 г. губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что первоначальная плата в размере 15$ слишком велика, и процесс был приостановлен. Затем «в последний момент» последовала попытка блокировки из соседнего Нью-Джерси, пишет агентство. Ожидается, что сборы за въезд должны увеличиться до $12 в 2028 г. и до $15 – в 2031 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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