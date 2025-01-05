В Нью-Йорке утвердили платный въезд в Манхэттен в часы пик
В Нью-Йорке 5 января вступают в силу новые правила въезда автомобилей в район Манхэттен, в часы пик большинство автомобилей будут платить $9 за въезд, передает Bloomberg.
Инициатива, направленная на сокращение трафика и улучшение качества воздуха, впервые была предложена еще в 2007 г., после этого она «прошла долгий и мучительный путь». С идеей ввести платный въезд выступил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. После разработки необходимых законов концепция предложения была одобрена в 2019 г., затем необходимо было создать структуру взимания платы, напоминает Bloomberg.
«Тарифы должны были быть достаточно высокими, чтобы отбить охоту ездить и перевести автомобилистов на общественный транспорт, но не настолько обременительными, чтобы парализовать местный бизнес и экономику в целом», – говорится в статье.
В июне 2024 г. губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что первоначальная плата в размере 15$ слишком велика, и процесс был приостановлен. Затем «в последний момент» последовала попытка блокировки из соседнего Нью-Джерси, пишет агентство. Ожидается, что сборы за въезд должны увеличиться до $12 в 2028 г. и до $15 – в 2031 г.