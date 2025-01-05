В Нью-Йорке утвердили платный въезд в Манхэттен в часы пик

В июне 2024 г. губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что первоначальная плата в размере 15$ слишком велика, и процесс был приостановлен. Затем «в последний момент» последовала попытка блокировки из соседнего Нью-Джерси, пишет агентство. Ожидается, что сборы за въезд должны увеличиться до $12 в 2028 г. и до $15 – в 2031 г.