Сеул завершил поисковые работы после гибели 179 человек в авиакатастрофе
Власти Южной Кореи завершают поисковые работы после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц.
По данным властей, 4 января закончился осмотр единственной уцелевшей части самолета – хвоста. Последующее обнаружение новых тел или личных вещей маловероятно, уточняют собеседники агенства.
В осмотре участвовали пожарные, полиция и национальная команда судебно-медицинских экспертов. В течение недели проводились операции по извлечению жертв, а следственная группа устанавливала причины авиакатастрофы. Все 179 тел были обнаружены, и 151 из них были возвращены семьям вместе с личными вещами. Ожидается, что оставшиеся 25 тел, за исключением семьи из трех человек, будут возвращены семьям позднее.
Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда.
Авария стала самой смертоносной в истории страны после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.