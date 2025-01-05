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Сеул завершил поисковые работы после гибели 179 человек в авиакатастрофе

Ведомости

Власти Южной Кореи завершают поисковые работы после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальных лиц. 

По данным властей, 4 января закончился осмотр единственной уцелевшей части самолета – хвоста. Последующее обнаружение новых тел или личных вещей маловероятно, уточняют собеседники агенства.

В осмотре участвовали пожарные, полиция и национальная команда судебно-медицинских экспертов. В течение недели проводились операции по извлечению жертв, а следственная группа устанавливала причины авиакатастрофы. Все 179 тел были обнаружены, и 151 из них были возвращены семьям вместе с личными вещами. Ожидается, что оставшиеся 25 тел, за исключением семьи из трех человек, будут возвращены семьям позднее.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение утром 29 декабря при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа – среди них граждане Южной Кореи и двое жителей Таиланда.

Авария стала самой смертоносной в истории страны после авиакатастрофы самолета Korean Air, которая произошла в 1997 г. на Гуаме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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