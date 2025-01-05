Сеул завершил поисковые работы после гибели 179 человек в авиакатастрофе

В осмотре участвовали пожарные, полиция и национальная команда судебно-медицинских экспертов. В течение недели проводились операции по извлечению жертв, а следственная группа устанавливала причины авиакатастрофы. Все 179 тел были обнаружены, и 151 из них были возвращены семьям вместе с личными вещами. Ожидается, что оставшиеся 25 тел, за исключением семьи из трех человек, будут возвращены семьям позднее.