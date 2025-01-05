Несколько американских штатов объявили режим ЧС из-за снежной бури

Накануне шторм покрыл льдом дороги в Канзасе, а затем переместился в Миссури. Ожидается, что последствия шторма распространятся более чем на 1500 миль в 12 штатах, от восточного Колорадо до Мэриленда и Делавэра. Всего в затронутой штормом территории проживает порядка 50 млн человек.