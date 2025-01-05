Несколько американских штатов объявили режим ЧС из-за снежной бури
Сильный шторм, надвигающийся на средне-атлантические штаты США, затронет обширную территорию и принесет смесь мокрого снега и ледяного дождя, что может стать причиной значительных трудностей в повседневной жизни в ближайшие дни, сообщает The New Yort Times со ссылкой на метеорологов.
Несколько штатов, находящихся на пути шторма, включая Арканзас, Канзас, Кентукки, Миссури, Вирджинию и Западную Вирджинию, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а Мэриленд объявил состояние повышенной готовности.
Накануне шторм покрыл льдом дороги в Канзасе, а затем переместился в Миссури. Ожидается, что последствия шторма распространятся более чем на 1500 миль в 12 штатах, от восточного Колорадо до Мэриленда и Делавэра. Всего в затронутой штормом территории проживает порядка 50 млн человек.
Издание отмечает, что в связи с непогодой усиливается вероятность перебоев с подачей электроэнергии, нарушений в работах аэропортов и заторов на дорогах. В частности, в штате Миссури уже сообщили, что более 20 000 абонентов в настоящее время находятся без электричества.
По данным Национальной метеорологической службы США, в некоторых случаях отключение света, вызванное метелями, может сделать дороги непроходимыми.