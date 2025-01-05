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Несколько американских штатов объявили режим ЧС из-за снежной бури

Ведомости

Сильный шторм, надвигающийся на средне-атлантические штаты США, затронет обширную территорию и принесет смесь мокрого снега и ледяного дождя, что может стать причиной значительных трудностей в повседневной жизни в ближайшие дни, сообщает The New Yort Times со ссылкой на метеорологов.

Несколько штатов, находящихся на пути шторма, включая Арканзас, Канзас, Кентукки, Миссури, Вирджинию и Западную Вирджинию, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а Мэриленд объявил состояние повышенной готовности.

Накануне шторм покрыл льдом дороги в Канзасе, а затем переместился в Миссури. Ожидается, что последствия шторма распространятся более чем на 1500 миль в 12 штатах, от восточного Колорадо до Мэриленда и Делавэра. Всего в затронутой штормом территории проживает порядка 50 млн человек.

Издание отмечает, что в связи с непогодой усиливается вероятность перебоев с подачей электроэнергии, нарушений в работах аэропортов и заторов на дорогах. В частности, в штате Миссури уже сообщили, что более 20 000 абонентов в настоящее время находятся без электричества.

По данным Национальной метеорологической службы США, в некоторых случаях отключение света, вызванное метелями, может сделать дороги непроходимыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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