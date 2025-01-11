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Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения

Ведомости

Черные ящики самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air прекратили запись примерно за четыре минуты до крушения, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство транспорта республики.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 потерпел крушение утром 29 декабря 2024 г. при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Самолет врезался в бетонное сооружение и загорелся. В результате аварии погибли 179 человек, двое членов экипажа выжили.

Власти планируют проанализировать, почему бортовые самописцы прекратили запись, следует из заявления министерства. По его данным, пилоты сообщили диспетчерской службе, что самолет столкнулся с птицей, и объявили чрезвычайную ситуацию примерно за четыре минуты до взрыва.

Два бортовых самописца прекратили запись данных с 8:59 утра, что усложнило для следователей анализ ситуации, передает также Yonhap со ссылкой на следственные органы. При этом черные ящики не являются единственными источниками доказательств, отмечает агентство. Уточняется, что проверку самописцев провел национальный совет по безопасности на транспорте США.

На прошлой неделе власти Южной Кореи сообщили о завершении поисковых работ после крушения самолета Jeju Air. 4 января закончился осмотр единственной уцелевшей части самолета – хвоста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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