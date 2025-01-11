Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения

Два бортовых самописца прекратили запись данных с 8:59 утра, что усложнило для следователей анализ ситуации, передает также Yonhap со ссылкой на следственные органы. При этом черные ящики не являются единственными источниками доказательств, отмечает агентство. Уточняется, что проверку самописцев провел национальный совет по безопасности на транспорте США.