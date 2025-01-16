Американская фирма-разоблачитель Hindenburg Research объявила о своем закрытии

Последний отчет Hindenburg Research был опубликован 2 января 2025 г. и касался американского продавца подержанных автомобилей Carvana. После этой публикации акции компании упали более чем на 11%, хотя позже восстановились. Андерсон утверждает, что благодаря работе Hindenburg Research почти 100 человек, включая миллиардеров и олигархов, были привлечены к гражданской или уголовной ответственности регулирующими органами. Он также отметил, что компания «потрясла некоторые империи, которые в этом нуждались».