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Американская фирма-разоблачитель Hindenburg Research объявила о своем закрытии

Ведомости

Американская компания Hindenburg Research, известная своими разоблачительными расследованиями крупных корпораций, объявила о закрытии. Основатель Нейт Андерсон сообщил об этом, не указав конкретной причины.

Hindenburg Research, основанная в 2017 г., специализировалась на публикации расследований о компаниях и открытии коротких позиций по их акциям, зарабатывая на падении котировок после публикации отчетов. За время существования она опубликовала десятки негативных отчетов о различных компаниях, включая Nikola, Icahn Enterprises, Block и Adani Group. Расследования часто приводили к значительным финансовым последствиям для компаний и их руководителей.

Например, отчет об Adani Group в начале 2023 г. привел к падению капитализации компании более чем на $100 млрд. В 2023 г. общее состояние трех бизнесменов (Карла Айкана, Джека Дорси и Гаутама Адани), чьи компании были объектами расследований Hindenburg, сократилось на $99 млрд, а рыночная стоимость их публичных компаний упала на $173 млрд.

Последний отчет Hindenburg Research был опубликован 2 января 2025 г. и касался американского продавца подержанных автомобилей Carvana. После этой публикации акции компании упали более чем на 11%, хотя позже восстановились. Андерсон утверждает, что благодаря работе Hindenburg Research почти 100 человек, включая миллиардеров и олигархов, были привлечены к гражданской или уголовной ответственности регулирующими органами. Он также отметил, что компания «потрясла некоторые империи, которые в этом нуждались».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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