Американская фирма-разоблачитель Hindenburg Research объявила о своем закрытии
Американская компания Hindenburg Research, известная своими разоблачительными расследованиями крупных корпораций, объявила о закрытии. Основатель Нейт Андерсон сообщил об этом, не указав конкретной причины.
Hindenburg Research, основанная в 2017 г., специализировалась на публикации расследований о компаниях и открытии коротких позиций по их акциям, зарабатывая на падении котировок после публикации отчетов. За время существования она опубликовала десятки негативных отчетов о различных компаниях, включая Nikola, Icahn Enterprises, Block и Adani Group. Расследования часто приводили к значительным финансовым последствиям для компаний и их руководителей.
Например, отчет об Adani Group в начале 2023 г. привел к падению капитализации компании более чем на $100 млрд. В 2023 г. общее состояние трех бизнесменов (Карла Айкана, Джека Дорси и Гаутама Адани), чьи компании были объектами расследований Hindenburg, сократилось на $99 млрд, а рыночная стоимость их публичных компаний упала на $173 млрд.
Последний отчет Hindenburg Research был опубликован 2 января 2025 г. и касался американского продавца подержанных автомобилей Carvana. После этой публикации акции компании упали более чем на 11%, хотя позже восстановились. Андерсон утверждает, что благодаря работе Hindenburg Research почти 100 человек, включая миллиардеров и олигархов, были привлечены к гражданской или уголовной ответственности регулирующими органами. Он также отметил, что компания «потрясла некоторые империи, которые в этом нуждались».