Верховный суд России признал террористическим украинский «Правый сектор»

Националистическое объединение «Правый сектор» было основано в декабре 2013 г., когда на Украине начались массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича. В период активных столкновений 2013-2014 гг. организацией руководил Дмитрий Ярош, против которого в России возбуждены уголовные дела. Сторонники «Правого сектора» также принимали участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 г.