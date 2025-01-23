Верховный суд России признал террористическим украинский «Правый сектор»До этого террористической была признана только ячейка организации в Крыму
Украинский «Правый сектор»
Террористическими также признаны «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"». Признать «Правый сектор» и входящие в него структуры террористическими просил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в декабре 2024 г.
Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры РФ признал экстремистской деятельность «Правого сектора» в ноябре 2014 г. Террористической была признана военизированная ячейка организации в Крыму.
Националистическое объединение «Правый сектор» было основано в декабре 2013 г., когда на Украине начались массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича. В период активных столкновений 2013-2014 гг. организацией руководил Дмитрий Ярош, против которого в России возбуждены уголовные дела. Сторонники «Правого сектора» также принимали участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 г.