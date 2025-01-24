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Впервые за 30 лет в Нью-Йорке пять дней подряд никто не стал жертвой стрельбы

Ведомости

На этой неделе с воскресенья по четверг в Нью-Йорке не было зафиксировано ни одного случая стрельбы с жертвами, сообщает Sky News.

«Это самый долгий период, когда у нас не было жертв перестрелок с начала эры CompStat (полицейская компьютерная система, созданная в 1994 г.)», – заявили в полиции города.

По информации Sky News, такого результата удалось добиться благодаря отважной работе полицейских Нью-Йорка. Но всего через несколько минут после публикации информации поступило сообщение о том, что в Бруклине был застрелен 34-летний мужчина, таким образом «рекорд» был прерван. 

В 2024 г. в Нью-Йорке в среднем происходило более двух перестрелок в день.

2 января 2025 г. во время массовой стрельбы в ночном клубе Нью-Йорка пострадало 11 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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