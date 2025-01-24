Впервые за 30 лет в Нью-Йорке пять дней подряд никто не стал жертвой стрельбы

По информации Sky News, такого результата удалось добиться благодаря отважной работе полицейских Нью-Йорка. Но всего через несколько минут после публикации информации поступило сообщение о том, что в Бруклине был застрелен 34-летний мужчина, таким образом «рекорд» был прерван.