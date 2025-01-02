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В Нью-Йорке при стрельбе в ночном клубе пострадали 11 человек

Ведомости

Несколько человек получили ранения в результате массовой стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя департамента полиции Нью-Йорка. По данным портала Gateway pundit (GP), пострадали по меньшей мере 11 человек.

Источники GP в правоохранительных органах сообщили, что стрельба началась возле концертного зала «Амазура» около 23:20 1 января (15:20 мск).

В первый день нового года грузовик врезался в толпу на улице в Новом Орлеане, убив 15 человек. В Лас-Вегасе грузовик Tesla взорвался у отеля избранного президента США Дональда Трампа, убив одного человека и ранив семерых. Власти пытаются выследить подозреваемых, связанных с инцидентами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, а также расследуют возможные террористические связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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