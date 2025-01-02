В Нью-Йорке при стрельбе в ночном клубе пострадали 11 человек

В первый день нового года грузовик врезался в толпу на улице в Новом Орлеане, убив 15 человек. В Лас-Вегасе грузовик Tesla взорвался у отеля избранного президента США Дональда Трампа, убив одного человека и ранив семерых. Власти пытаются выследить подозреваемых, связанных с инцидентами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, а также расследуют возможные террористические связи.