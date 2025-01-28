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В Думе предложили уточнить правила для свиданий в СИЗО

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, включающий изменения в правила предоставления или отказа в праве на свидание в СИЗО, он опубликован в думской базе. Изменения устанавливают, что ходатайства о предоставлении свиданий должны рассматриваться в уголовно-процессуальном порядке, что сократит сроки рассмотрения жалоб и исключит неоправданные отказы.

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с главой думского комитета по противодействию коррупции и безопасности Василием Пискаревым. В частности, законопроект вносит изменения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Как пишут авторы в пояснительной записке, порядок принятия решения о предоставлении свиданий законом не определен, не предусмотрены – хотя бы в общих чертах – основания для предоставления свиданий, что на практике приводит к многочисленным жалобам.

«Немотивированный, не оправданный законными целями запрет на свидания с близкими родственниками игнорирует право подозреваемого, обвиняемого на уважение его семейной жизни. Решение о разрешении или запрещении свиданий должно приниматься с учетом конкретных обстоятельств дела», – говорится в записке.

Таким образом, отказ в удовлетворении такого ходатайства может быть возможен лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу.

С 20 декабря 2024 г. вступил в силу подписанный летом президентом Владимиром Путиным закон, который разрешает помещенным в СИЗО заключенным длительные свидания с родственниками. Закону предшествовало решение Конституционного суда, признавшего отсутствие у таких заключенных права на подобные свидания безосновательным. При этом право осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого или обвиняемого, свидетеля либо же потерпевшего, на длительное свидание может заменяться правом на краткосрочное свидание, а право на краткосрочное или длительное свидание – правом на телефонный разговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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