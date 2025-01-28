В Думе предложили уточнить правила для свиданий в СИЗО
В Госдуму внесен законопроект, включающий изменения в правила предоставления или отказа в праве на свидание в СИЗО, он опубликован в думской базе. Изменения устанавливают, что ходатайства о предоставлении свиданий должны рассматриваться в уголовно-процессуальном порядке, что сократит сроки рассмотрения жалоб и исключит неоправданные отказы.
Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с главой думского комитета по противодействию коррупции и безопасности Василием Пискаревым. В частности, законопроект вносит изменения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Как пишут авторы в пояснительной записке, порядок принятия решения о предоставлении свиданий законом не определен, не предусмотрены – хотя бы в общих чертах – основания для предоставления свиданий, что на практике приводит к многочисленным жалобам.
«Немотивированный, не оправданный законными целями запрет на свидания с близкими родственниками игнорирует право подозреваемого, обвиняемого на уважение его семейной жизни. Решение о разрешении или запрещении свиданий должно приниматься с учетом конкретных обстоятельств дела», – говорится в записке.
Таким образом, отказ в удовлетворении такого ходатайства может быть возможен лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу.
С 20 декабря 2024 г. вступил в силу подписанный летом президентом Владимиром Путиным закон, который разрешает помещенным в СИЗО заключенным длительные свидания с родственниками. Закону предшествовало решение Конституционного суда, признавшего отсутствие у таких заключенных права на подобные свидания безосновательным. При этом право осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого или обвиняемого, свидетеля либо же потерпевшего, на длительное свидание может заменяться правом на краткосрочное свидание, а право на краткосрочное или длительное свидание – правом на телефонный разговор.