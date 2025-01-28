В Думе предложили уточнить правила для свиданий в СИЗО

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с главой думского комитета по противодействию коррупции и безопасности Василием Пискаревым. В частности, законопроект вносит изменения в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Как пишут авторы в пояснительной записке, порядок принятия решения о предоставлении свиданий законом не определен, не предусмотрены – хотя бы в общих чертах – основания для предоставления свиданий, что на практике приводит к многочисленным жалобам.