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Директор РАЭК Гребенников арестован по делу о наркотиках

Ведомости

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников заключен под стражу, следует из карточки дела Тверского районного суда Москвы.

29 января решение суда вступило в силу. Гребенников отправлен под стражу в связи с возбуждением против него дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). Наказание по статье предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет.

«Если вы читаете этот пост, значит это уже случилось», – написал Гребенников в своем Telegram-канале.

В посте Гребенников вспомнил публикацию «Коммерсанта» о том, что он не выплатил 2 млн руб. налогов. До судебных разбирательств тогда дело не дошло. В заключение он отметил, что сейчас дела обстоят серьезнее.

В марте 2024 г. в издании «Коммерсантъ» появилась информация о том, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг».  По информации издания, юристы полагали, что судебное разбирательство может создать риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга», а также отмечали, что Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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