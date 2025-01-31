Директор РАЭК Гребенников арестован по делу о наркотиках

В марте 2024 г. в издании «Коммерсантъ» появилась информация о том, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг». По информации издания, юристы полагали, что судебное разбирательство может создать риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга», а также отмечали, что Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков.