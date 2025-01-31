Директор РАЭК Гребенников арестован по делу о наркотиках
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников заключен под стражу, следует из карточки дела Тверского районного суда Москвы.
29 января решение суда вступило в силу. Гребенников отправлен под стражу в связи с возбуждением против него дела по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). Наказание по статье предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет.
«Если вы читаете этот пост, значит это уже случилось», – написал Гребенников в своем Telegram-канале.
В посте Гребенников вспомнил публикацию «Коммерсанта» о том, что он не выплатил 2 млн руб. налогов. До судебных разбирательств тогда дело не дошло. В заключение он отметил, что сейчас дела обстоят серьезнее.
В марте 2024 г. в издании «Коммерсантъ» появилась информация о том, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры руководства РАЭК Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг». По информации издания, юристы полагали, что судебное разбирательство может создать риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга», а также отмечали, что Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков.