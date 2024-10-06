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«Известия»: в школах и вузах могут ввести занятия по кибербезопасности

Ведомости

Власти планируют ввести в учебный процесс вузов и школ занятия по кибербезопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Минфина РФ.

«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – рассказали в Минфине.

Среди планируемых направлений – способы защиты личных данных, кибертехнологии в нашей жизни, методы противодействия социальной инженерии, основные схемы мошенничества, в том числе фишинг, вишинг (голосовой фишинг) и дропперство (использование мошенниками карты третьих лиц для вывода похищенных средств со счетов жертв), а также основные правила безопасности в киберпространстве.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в рамках дискуссии на ПМЭФ-2024 в июне, организованной «Ведомостями» и компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), отмечал, что уровень цифровой грамотности детей снижается. Если в 2021 г. у детей 7–14 лет он оценивался на 7,4 из 10, то в 2023 г. – 6,15 из 10. 

Начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева говорила, что для эффективного противодействия новым онлайн-вызовам необходима слаженная работа государства, бизнеса и общественных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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