«Известия»: в школах и вузах могут ввести занятия по кибербезопасности

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в рамках дискуссии на ПМЭФ-2024 в июне, организованной «Ведомостями» и компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»), отмечал, что уровень цифровой грамотности детей снижается. Если в 2021 г. у детей 7–14 лет он оценивался на 7,4 из 10, то в 2023 г. – 6,15 из 10.