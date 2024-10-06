«Известия»: в школах и вузах могут ввести занятия по кибербезопасности
Власти планируют ввести в учебный процесс вузов и школ занятия по кибербезопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Минфина РФ.
«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – рассказали в Минфине.
Среди планируемых направлений – способы защиты личных данных, кибертехнологии в нашей жизни, методы противодействия социальной инженерии, основные схемы мошенничества, в том числе фишинг, вишинг (голосовой фишинг) и дропперство (использование мошенниками карты третьих лиц для вывода похищенных средств со счетов жертв), а также основные правила безопасности в киберпространстве.
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