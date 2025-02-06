В Кремле не стали оценивать проект реконструкции Большого Московского цирка

Представитель Кремля при этом добавил, что благодаря усилиям мэрии столицы и москвичей «Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира – по комфорту, по красоте, по всему». По его мнению, нет сомнений в том, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».