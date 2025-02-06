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В Кремле не стали оценивать проект реконструкции Большого Московского цирка

Ведомости

Кремль не стал оценивать проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на Вернадском проспекте. Этим должны заниматься граждане и жители столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проект должны готовить специалисты. Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», – сказал Песков.

Представитель Кремля при этом добавил, что благодаря усилиям мэрии столицы и москвичей «Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира – по комфорту, по красоте, по всему». По его мнению, нет сомнений в том, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».

31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского определена. По его словам, в комплекс войдут центральное здание в форме шатра и вспомогательный корпус, которые будут соединены между собой переходом. Общая площадь помещений составит более 80 000 кв. м. Вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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