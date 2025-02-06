В Кремле не стали оценивать проект реконструкции Большого Московского цирка
Кремль не стал оценивать проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на Вернадском проспекте. Этим должны заниматься граждане и жители столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проект должны готовить специалисты. Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», – сказал Песков.
Представитель Кремля при этом добавил, что благодаря усилиям мэрии столицы и москвичей «Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира – по комфорту, по красоте, по всему». По его мнению, нет сомнений в том, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».
31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского определена. По его словам, в комплекс войдут центральное здание в форме шатра и вспомогательный корпус, которые будут соединены между собой переходом. Общая площадь помещений составит более 80 000 кв. м. Вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.