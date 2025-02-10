Рособрнадзор объявил предостережения 10 вузам

Кроме того, МГУ получил предостережение и по итогам рассмотрения поступивших в Рособрнадзор обращений. Предостережения в рамках обращений были объявлены и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и Московскому финансово-юридическому университету МФЮА.