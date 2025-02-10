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Рособрнадзор объявил предостережения 10 вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения 10 высшим учебным заведениям России, передает пресс-служба ведомства.

Предостережения касаются недопустимости нарушения требований, определенных федеральным государственным контролем.

Отмечается, что два предостережения были объявлены в результате мониторинга безопасности. Их получили Байкальский экономико-правовой институт и Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина.

Пять предостережений выданы после мониторинга Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки системы образования Российской Федерации. Среди них есть Невский институт языка и культуры, РАНХиГС, Волжский государственный университет водного транспорта, Южный федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, МГУ получил предостережение и по итогам рассмотрения поступивших в Рособрнадзор обращений. Предостережения в рамках обращений были объявлены и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и Московскому финансово-юридическому университету МФЮА.

19 декабря Генеральная прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключалась в неэффективном использовании получаемых денежных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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