Рособрнадзор объявил предостережения 10 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 10 высшим учебным заведениям России, передает пресс-служба ведомства.
Предостережения касаются недопустимости нарушения требований, определенных федеральным государственным контролем.
Отмечается, что два предостережения были объявлены в результате мониторинга безопасности. Их получили Байкальский экономико-правовой институт и Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина.
Пять предостережений выданы после мониторинга Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки системы образования Российской Федерации. Среди них есть Невский институт языка и культуры, РАНХиГС, Волжский государственный университет водного транспорта, Южный федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова.
Кроме того, МГУ получил предостережение и по итогам рассмотрения поступивших в Рособрнадзор обращений. Предостережения в рамках обращений были объявлены и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова и Московскому финансово-юридическому университету МФЮА.
19 декабря Генеральная прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключалась в неэффективном использовании получаемых денежных средств.