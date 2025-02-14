Суд в Москве продлил арест американцу Джозефу Татеру
Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского, сообщили в столичных судах общей юрисдикции. Он пробудет в СИЗО до 14 марта.
Уточняется, что суд отказал в ходатайстве адвоката о переводе под домашний арест. В августе Мещанский суд Москвы арестовал Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве. «РИА Новости» писали, что Татер разгромил номер в гостинице «Металлург», а затем пытался заселиться в Radisson в Москве, где оскорблял сотрудников отеля, затем он оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Татер позже отрицал, что вел себя подобным образом, отмечало агентство.
Американцу вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.