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Суд оштрафовал Илью Варламова за публикации без маркировки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за распространение контента без указания маркировки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Варламов признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иностранным агентом без указания маркировки иноагента). Максимальный штраф по этой части составляет 50 000 руб.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.

В ноябре 2024 г. прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В сентябре в ведомстве указывали, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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