Суд оштрафовал Илью Варламова за публикации без маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова
Варламов признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иностранным агентом без указания маркировки иноагента). Максимальный штраф по этой части составляет 50 000 руб.
Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.
В ноябре 2024 г. прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В сентябре в ведомстве указывали, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.