Против блогера Ильи Варламова возбуждено уголовное дело

Минюст включил Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 г. Блогер попытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил его иск. Тогда Варламов обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там ему в августе 2024 г. также отказали в снятии статуса иноагента.