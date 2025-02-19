В пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка), Ижевска и Кирова (Победилово). Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены ранним утром 19 февраля. Представитель Росавиации подчеркнул, что ключевым приоритетом является обеспечение безопасности полетов – экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают для этого все необходимые меры.
В 6:00 по мск ограничения в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) были отменены, сообщил позже Кореняко.
С 21:30 до 22:30 по мск 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщало Минобороны РФ. 20 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, еще один – над Крымом.