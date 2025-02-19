В пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

С 21:30 до 22:30 по мск 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 21 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщало Минобороны РФ. 20 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, еще один – над Крымом.