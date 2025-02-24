Рособрнадзор аннулировал лицензии двух вузов
Рособрнадзор прекратил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» и ОАНО ВО «Московский юридический институт», сообщили в ведомстве.
В сообщении Рособрнадзора указано, что ведомство прекратило действие лицензий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При аннулировании лицензии организация обязана прекратить образовательную деятельность. Все студенты, обучающиеся в вузах, которые были лишены лицензии, будут переведены в другие высшие учебные заведения.
10 февраля Рособрнадзор объявил предостережения 10 высшим учебным заведениям. Два предостережения были объявлены в результате мониторинга безопасности. Их получили Байкальский экономико-правовой институт и Гуманитарный институт имени П. А. Столыпина.