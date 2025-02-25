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Поэтессу Полозкову внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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Поэтессу Веру Полозкову внесли список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.

Полозкова проживает за рубежом. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. выступила против проведения российской спецоперации.

В июле 2024 г. Росфинмониторинг внес находящегося в СИЗО певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) в список террористов и экстремистов. 18 декабря 2023 г. в реестр был внесен писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом).

Позже в Росфинмониторинге пояснили, что вносят в перечень террористов и экстремистов физлиц на основании процессуальных решений следственных или судебных органов, например, если в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по экстремистской статье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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