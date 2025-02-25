Поэтессу Полозкову внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

В июле 2024 г. Росфинмониторинг внес находящегося в СИЗО певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) в список террористов и экстремистов. 18 декабря 2023 г. в реестр был внесен писатель Борис Акунин ( настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) .