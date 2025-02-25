Поэтессу Полозкову внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Поэтессу Веру Полозкову внесли список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.
Полозкова проживает за рубежом. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. выступила против проведения российской спецоперации.
В июле 2024 г. Росфинмониторинг внес находящегося в СИЗО певца Шарлота (настоящее имя – Эдуард Шарлот) в список террористов и экстремистов. 18 декабря 2023 г. в реестр был внесен писатель Борис Акунин
Позже в Росфинмониторинге пояснили, что вносят в перечень террористов и экстремистов физлиц на основании процессуальных решений следственных или судебных органов, например, если в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по экстремистской статье.