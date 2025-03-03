Путин выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена Сайтиева

Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008 гг.) в весовой категории до 74 кг, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и столько же – на чемпионатах Европы. В 1998 г. одержал победу на Играх доброй воли. Имел статус одного из лучших борцов-вольников в истории. Спортивную карьеру завершил в 2009 г. В 2016–2021 гг. был депутатом Госдумы, где работал в комитете по физической культуре и спорту. В 2022 г. вошел в руководство Федерации спортивной борьбы России, занял пост вице-президента организации.