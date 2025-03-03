Путин выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена Сайтиева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
Путин назвал Сайтиева легендарным представителем отечественной школы вольной борьбы, непревзойденным победителем и триумфатором мировых первенств. По его словам, все, кто знал олимпийского чемпиона, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как целеустремленного человека.
«Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», – подчеркнул президент России.
3 марта президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Сайтиев скончался на 50-м году жизни.
Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008 гг.) в весовой категории до 74 кг, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и столько же – на чемпионатах Европы. В 1998 г. одержал победу на Играх доброй воли. Имел статус одного из лучших борцов-вольников в истории. Спортивную карьеру завершил в 2009 г. В 2016–2021 гг. был депутатом Госдумы, где работал в комитете по физической культуре и спорту. В 2022 г. вошел в руководство Федерации спортивной борьбы России, занял пост вице-президента организации.