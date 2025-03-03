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Путин выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена Сайтиева

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин назвал Сайтиева легендарным представителем отечественной школы вольной борьбы, непревзойденным победителем и триумфатором мировых первенств. По его словам, все, кто знал олимпийского чемпиона, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как целеустремленного человека.

«Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», – подчеркнул президент России.

3 марта президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Сайтиев скончался на 50-м году жизни.

Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008 гг.) в весовой категории до 74 кг, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и столько же – на чемпионатах Европы. В 1998 г. одержал победу на Играх доброй воли. Имел статус одного из лучших борцов-вольников в истории. Спортивную карьеру завершил в 2009 г. В 2016–2021 гг. был депутатом Госдумы, где работал в комитете по физической культуре и спорту. В 2022 г. вошел в руководство Федерации спортивной борьбы России, занял пост вице-президента организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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