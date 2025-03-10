Принц Люксембурга Фредерик умер от генетической болезни в возрасте 22 лет
Принц Люксембурга Фредерик Нассауский, страдавший генетическим митохондриальным заболеванием POLG, умер в возрасте 22 лет, говорится в заявлении семьи на сайте фонда POLG.
«С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика», – говорится в заявлении.
По словам семьи, принц родился с POLG, но об этом было неизвестно до достижения им 14 лет, когда появились более явные симптомы и болезнь стала прогрессировать. Отмечается, что заболевание вызывает широкий спектр симптомов и затрагивает множество различных систем органов, а также с трудом диагностируется не поддается лечению. POLG лишает клетки организма энергии, что, в свою очередь, приводит к прогрессирующей дисфункции и отказу множества органов (мозга, нервов, печени, кишечника, мышц, глотательной и зрительной функций и др.), говорится в заявлении семьи покойного принца.
Принц Фредерик был сыном принца Роберта Люксембургского – двоюродного брата герцога Анри Люксембургского. Последний отрекся от престола в 2024 г.