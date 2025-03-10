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Принц Люксембурга Фредерик умер от генетической болезни в возрасте 22 лет

Ведомости

Принц Люксембурга Фредерик Нассауский, страдавший генетическим митохондриальным заболеванием POLG, умер в возрасте 22 лет, говорится в заявлении семьи на сайте фонда POLG.

«С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора Фонда POLG Фредерика», – говорится в заявлении.

По словам семьи, принц родился с POLG, но об этом было неизвестно до достижения им 14 лет, когда появились более явные симптомы и болезнь стала прогрессировать. Отмечается, что заболевание вызывает широкий спектр симптомов и затрагивает множество различных систем органов, а также с трудом диагностируется не поддается лечению. POLG лишает клетки организма энергии, что, в свою очередь, приводит к прогрессирующей дисфункции и отказу множества органов (мозга, нервов, печени, кишечника, мышц, глотательной и зрительной функций и др.), говорится в заявлении семьи покойного принца.

Принц Фредерик был сыном принца Роберта Люксембургского – двоюродного брата герцога Анри Люксембургского. Последний отрекся от престола в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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