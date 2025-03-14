Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Калуги
Росавиация ввела временные ограничения на работу московского «Внуково» и аэропорта в Калуге («Грабцево»). Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
«Внуково» не принимает и не отправляет рейсы с 6:13, а аэропорт в Калуге – с 5:25. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил представитель Росавиации.
Позже Кореняко сообщил, что ограничения были сняты в 7:27 в обоих аэропортах. Во время действия меры на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, летевших во «Внуково».
С 2:53 до 3:25 ограничения на полеты самолетов вводились в аэропорту Сочи, а с 22:30 13 марта до 1:00 14 марта – в аэропорту Саратова («Гагарин»).
Утром 13 марта в аэропортах Саратова, Волгограда и Пензы также вводились временные ограничения на полеты.
В ночь на 13 марта над шестью регионами России были нейтрализованы 77 украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны сообщало, что 30 дронов были сбиты над Брянской областью, а еще 25 – над Калужской. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, еще по пять беспилотников – над Ростовской и Белгородской.