Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Калуги

В ночь на 13 марта над шестью регионами России были нейтрализованы 77 украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны сообщало, что 30 дронов были сбиты над Брянской областью, а еще 25 – над Калужской. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, еще по пять беспилотников – над Ростовской и Белгородской.