В Нижегородском госуниверситете заявили о праве актера Эйдельштейна на отсрочку
Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку обучается в аспирантуре. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Нижегородский государственный университет (ННГУ).
«В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 г. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку», – рассказали в вузе.
В ННГУ отметили, что в этот раз актер останется без стипендии. Ректор ННГУ Олег Трофимов пожелал студентам сдавать сессию вовремя, а Эйдельштейну – успехов на экзаменах.
О том, что у актера истек срок отсрочки от службы в армии и теперь его якобы разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода сообщил Telegram- канал Mash 16 марта. Позже Mash опубликовал видео с Эйдельштейном, на котором актер возле факультета филологии и журналистики ННГУ обращается к студентам.
«Хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны», – сказал он.
Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла премии «Оскар» в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Вместе с ним в фильме сыграл российский актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».