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В Нижегородском госуниверситете заявили о праве актера Эйдельштейна на отсрочку

Ведомости

Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку обучается в аспирантуре. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Нижегородский государственный университет (ННГУ).

«В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 г. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку», – рассказали в вузе.

В ННГУ отметили, что в этот раз актер останется без стипендии. Ректор ННГУ Олег Трофимов пожелал студентам сдавать сессию вовремя, а Эйдельштейну – успехов на экзаменах.

О том, что у актера истек срок отсрочки от службы в армии и теперь его якобы разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода сообщил Telegram- канал Mash 16 марта. Позже Mash опубликовал видео с Эйдельштейном, на котором актер возле факультета филологии и журналистики ННГУ обращается к студентам.

«Хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны», – сказал он.

Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла премии «Оскар» в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Вместе с ним в фильме сыграл российский актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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