МИД рекомендовал гражданам РФ соблюдать меры предосторожности в Израиле

17 марта стало известно, что журналист «Известий» столкнулся с ограничениями на работу в Израиле после его вопроса о ситуации на Украине. Репортер интересовался, собирается ли Израиль осуждать действия Киева в связи с восхвалением пособников нацистов времен Холокоста. Журналист отметил, что его вопросы оказались «неудобными», и пришел к выводу, что для Израиля было проще отстранить его от работы.