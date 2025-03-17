МИД рекомендовал гражданам РФ соблюдать меры предосторожности в Израиле
Гражданам России, планирующим поездки в Израиль, рекомендуется проявлять особую бдительность и осторожность. Об этом предупредили в пресс-службе МИД России.
В министерстве настаивают на необходимости избегать посещения территорий, расположенных в непосредственной близости к границам с Сирией, Ливаном, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется строго выполнять указания местных властей», – пояснили в МИД РФ.
17 марта стало известно, что журналист «Известий» столкнулся с ограничениями на работу в Израиле после его вопроса о ситуации на Украине. Репортер интересовался, собирается ли Израиль осуждать действия Киева в связи с восхвалением пособников нацистов времен Холокоста. Журналист отметил, что его вопросы оказались «неудобными», и пришел к выводу, что для Израиля было проще отстранить его от работы.
По данным издания, МИД Израиля теперь запретил журналисту посещать пресс-конференции ведомства. Но репортер собирается подать в суд и даже требовать выплаты компенсации за клевету.