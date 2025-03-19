В Севастополе задержали мужчину за призыв вступить в запрещенные организации
В Севастополе был задержан уроженец Красноярска, который призывал вступить в запрещенные террористические организации «Легион ”Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус»
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Максимальное наказание по данной статье предусматривает семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Как сообщили в региональном УФСБ, задержанный сам был сторонником данных террористических организаций. По месту жительства мужчины были изъяты ноутбук, а также другие предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Ленинский районный суд Севастополя заключил задержанного под стражу на два месяца.
14 февраля костромской областной суд признал 36-летнего местного жителя виновным в сотрудничестве с «Легионом «Свобода России». Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, его отправили в колонию на четыре года. Согласно материалам дела, в апреле 2024 г. обвиняемый через интернет связался с представителями запрещенной организации и выразил желание помогать ей в действиях против России.