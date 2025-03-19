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В Севастополе задержали мужчину за призыв вступить в запрещенные организации

Ведомости

В Севастополе был задержан уроженец Красноярска, который призывал вступить в запрещенные террористические организации «Легион ”Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в социальных сетях, сообщили ТАСС в УФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Максимальное наказание по данной статье предусматривает семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как сообщили в региональном УФСБ, задержанный сам был сторонником данных террористических организаций. По месту жительства мужчины были изъяты ноутбук, а также другие предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Ленинский районный суд Севастополя заключил задержанного под стражу на два месяца.

14 февраля костромской областной суд признал 36-летнего местного жителя виновным в сотрудничестве с «Легионом «Свобода России». Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, его отправили в колонию на четыре года. Согласно материалам дела, в апреле 2024 г. обвиняемый через интернет связался с представителями запрещенной организации и выразил желание помогать ей в действиях против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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