В Севастополе задержали мужчину за призыв вступить в запрещенные организации

14 февраля костромской областной суд признал 36-летнего местного жителя виновным в сотрудничестве с «Легионом «Свобода России». Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, его отправили в колонию на четыре года. Согласно материалам дела, в апреле 2024 г. обвиняемый через интернет связался с представителями запрещенной организации и выразил желание помогать ей в действиях против России.