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Медработники отметили рост времени доезда скорой помощи до пациентов

Ведомости

Региональные станции скорой помощи фиксируют рост времени доезда скорой помощи до пациентов, пишет издание «Медвестник» со ссылкой на медработников.

По оценкам станций, по экстренным случаям вызов может «висеть» дольше 1,5 часа, а по неотложным – от пяти до шести часов. Как сообщили в Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие», «невозможность укладываться в отведенные регламентом 20 минут» привела к жалобам медработников в надзорные органы.

Сам профсоюз направил обращение в прокуратуру Нижнего Новгорода по ситуации на городской станций медпомощи, где представил статистику, согласно которой показатель своевременности прибытия бригады по семи из девяти подстанций составлял всего от 41,4 до 65,2%.

При этом на двух подстанциях показатель составил от 84,5 до 89%, но в сумме около 30 человек в день не получали ее своевременно. Профсоюз «Действие» отмечает, что большая часть случаев несоблюдения 20-минутного норматива связана с задержкой передачи вызовов из-за нехватки бригад.

В мае 2024 г. Министерство здравоохранения России выявило существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи в субъектах РФ, рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в 2024 г. были увеличены субвенции, предоставляемые на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), практически на 400 млрд руб. (13,6%). Объемы финансирования амбулаторной помощи выросли на 176 млрд руб. (25%). 

В декабре 2023 г. был принят закон, освобождающий врачей «скорой» от обязанности брать согласие пациентов и родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство. Ранее медики скорой помощи имели право не получать согласие пациента при угрозе жизни или в случаях, когда состояние пациента не позволяет выразить свою волю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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