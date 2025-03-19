Медработники отметили рост времени доезда скорой помощи до пациентов

При этом на двух подстанциях показатель составил от 84,5 до 89%, но в сумме около 30 человек в день не получали ее своевременно. Профсоюз «Действие» отмечает, что большая часть случаев несоблюдения 20-минутного норматива связана с задержкой передачи вызовов из-за нехватки бригад.